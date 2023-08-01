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В детском лагере в Улан-Удэ подросток получил переломы

В детском лагере в Улан-Удэ подросток получил переломы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мальчика госпитализировали

На днях из детского лагеря «Огонёк» в Улан-Удэ госпитализировали отдыхавшего там подростка. Об инциденте сообщили в телеграм-канале «БурАССР 2.0». Отмечается, что ребёнок получил множественные переломы.

«Мальчик в возрасте 15 лет, который был отдан целым и невредимым, попал в больницу со множественными переломами грудной клетки и рёбер. Все молчат, хотят тихо закрыть вопрос», - говорится в сообщении телеграм-канала.

Произошедшее «Байкал-Dailу» прокомментировали в комитете по образованию. Там сообщили, что воспитанник получил травму во время проведения тренировочных занятий с инструктором АНО «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи».

- Ребёнок был госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу в сопровождении медицинского работника лагеря. В настоящее время мальчик проходит лечение, - сообщили в комитете по образования.

Администрация лагеря завершает служебное расследование, комитет по образованию также начал проверку. После этого будет вынесено решение о привлечении ответственных лиц к ответственности.

В комитете заявили, что «администрация лагеря находится на постоянной связи с родителями».

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