В детском лагере в Улан-Удэ подросток получил переломы

Мальчика госпитализировали



На днях из детского лагеря «Огонёк» в Улан-Удэ госпитализировали отдыхавшего там подростка. Об инциденте сообщили в телеграм-канале «БурАССР 2.0». Отмечается, что ребёнок получил множественные переломы.



«Мальчик в возрасте 15 лет, который был отдан целым и невредимым, попал в больницу со множественными переломами грудной клетки и рёбер. Все молчат, хотят тихо закрыть вопрос», - говорится в сообщении телеграм-канала.



Произошедшее «Байкал-Dailу» прокомментировали в комитете по образованию. Там сообщили, что воспитанник получил травму во время проведения тренировочных занятий с инструктором АНО «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи».



- Ребёнок был госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу в сопровождении медицинского работника лагеря. В настоящее время мальчик проходит лечение, - сообщили в комитете по образования.



Администрация лагеря завершает служебное расследование, комитет по образованию также начал проверку. После этого будет вынесено решение о привлечении ответственных лиц к ответственности.



В комитете заявили, что «администрация лагеря находится на постоянной связи с родителями».



