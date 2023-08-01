Мальчика госпитализировали
На днях из детского лагеря «Огонёк» в Улан-Удэ госпитализировали отдыхавшего там подростка. Об инциденте сообщили в телеграм-канале «БурАССР 2.0». Отмечается, что ребёнок получил множественные переломы.
«Мальчик в возрасте 15 лет, который был отдан целым и невредимым, попал в больницу со множественными переломами грудной клетки и рёбер. Все молчат, хотят тихо закрыть вопрос», - говорится в сообщении телеграм-канала.
Произошедшее «Байкал-Dailу» прокомментировали в комитете по образованию. Там сообщили, что воспитанник получил травму во время проведения тренировочных занятий с инструктором АНО «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи».
- Ребёнок был госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу в сопровождении медицинского работника лагеря. В настоящее время мальчик проходит лечение, - сообщили в комитете по образования.
Администрация лагеря завершает служебное расследование, комитет по образованию также начал проверку. После этого будет вынесено решение о привлечении ответственных лиц к ответственности.
В комитете заявили, что «администрация лагеря находится на постоянной связи с родителями».
В детском лагере в Улан-Удэ подросток получил переломы
Происшествия, Фото:
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