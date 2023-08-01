В Улан-Удэ после ДТП развернуло «Тойоту»

ДТП случилось на улице Бабушкина
Сегодня, 1 августа, в три часа дня на улице Бабушкина произошло ДТП. Автомобиль Toyota Corolla каким-то образом оказался на полосе встречного движения, заехав на разделительную полосу трамвайных путей. Возможно, легковушку развернуло от удара.
У иномарки повреждена боковая дверь. Как выяснил «Байкал-Daily», пострадавших нет.
Также сегодня произошло ДТП на улице Борсоева. Здесь «Хонда Степвагон» встала на бок
. К счастью, здесь тоже никто не пострадал.
ДТП случилось на улице Бабушкина
Мальчика госпитализировали
Жертвы поверили позвонившим им мошенникам
Она перевела их на «безопасные счета»
Деньги для пострадавшей взыскали судебные приставы
ДТП произошло на улице Борсоева
Он купался, будучи пьяным
Женщина стащила телефон с кассы АЗС
В соцсетях вредителей призвали привлечь к ответственности
Крупные партии сигарет незаконно пытаются ввезти граждане Монголии
Их отправили на амбулаторное лечение
Хозяев дома не было
Трагедия произошла в Окинском районе
Преступником оказался 22-летний местный житель
Пьяная женщина-водитель устроила гонки с автоинспекторами