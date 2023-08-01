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В Улан-Удэ после ДТП развернуло «Тойоту»

В Улан-Удэ после ДТП развернуло «Тойоту»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП случилось на улице Бабушкина

Сегодня, 1 августа, в три часа дня на улице Бабушкина произошло ДТП. Автомобиль Toyota Corolla каким-то образом оказался на полосе встречного движения, заехав на разделительную полосу трамвайных путей. Возможно, легковушку развернуло от удара.

У иномарки повреждена боковая дверь. Как выяснил «Байкал-Daily», пострадавших нет.

Также сегодня произошло ДТП на улице Борсоева. Здесь «Хонда Степвагон» встала на бок. К счастью, здесь тоже никто не пострадал.





ДТП

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