Его не будет в 4 сёлах Иволгинского района
В Иволгинском районе Бурятии в связи с плановыми ремонтными работами произойдёт отключение электроэнергии. Электричества не будет 2 августа с 14:00 до 20:00 в сёлах Иволгинск, Тапхар, Колобки и Шалуты.
Дома, которые будут отключены:
- с. Иволгинск: квартал Восточный, улицы Садовая, Ветлечебница, Магистральная, Гаськова, Полевая;
- п. Тапхар, Колобки, Шалуты – полностью.
- По всем вопросам звонить в РЭС района: 8-924-550-59-14, - сообщает администрация Иволгинского района.
К юго-западу от Улан-Удэ отключат свет
Происшествия, Фото:
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