К юго-западу от Улан-Удэ отключат свет

Его не будет в 4 сёлах Иволгинского района



В Иволгинском районе Бурятии в связи с плановыми ремонтными работами произойдёт отключение электроэнергии. Электричества не будет 2 августа с 14:00 до 20:00 в сёлах Иволгинск, Тапхар, Колобки и Шалуты.



Дома, которые будут отключены:

- с. Иволгинск: квартал Восточный, улицы Садовая, Ветлечебница, Магистральная, Гаськова, Полевая;

- п. Тапхар, Колобки, Шалуты – полностью.



- По всем вопросам звонить в РЭС района: 8-924-550-59-14, - сообщает администрация Иволгинского района.

