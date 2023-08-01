На границе Бурятии в автомобилях находят тайники с сигаретами





Бурятские таможенники обнаружили в автомобиле гражданина Монголии тайник с 489 пачками сигарет.Как сообщили в пресс-службе Бурятской таможни, произошло это в июне в МАПП Кяхта. Местонахождение тайника обозначила служебная собака. Сотни пачек сигарет нашли за спинками сидений в авто.В июле ещё трое граждан Монголии попались на попытке незаконного ввоза в Россию 1269 пачек сигарет. Тайники они также оборудовали в легковых автомобиля, но в дверцах.- В двух случаях зоны сокрытия таможенники выявили при сканировании автомобилей с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. В третьем случае место сокрытия обозначила служебная собака, - рассказали в Бурятской таможне.Нарушители, с их слов, были осведомлены о том, что в Россию для личного пользования нельзя ввозить больше 200 сигарет, поэтому и пытались спрятать превышающие норму пачки. Сигареты они везли в страну для перепродажи по просьбе знакомых, а также на подарки.- В соответствии с таможенным законодательством, гражданин, достигший 18-летнего возраста, для личного пользования может ввезти на таможенную территорию государств – членов ЕАЭС не более 200 сигарет, или 50 сигар, или 200 изделий с нагреваемым табаком (стиков), или 250 гр табака, или изделия в ассортименте общим весом не более 250 гр, - напомнил и.о. начальника таможенного поста МАПП Кяхта Алексей Нечаев.В отношении иностранцев возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2. ст. 16.1 КоАП РФ «Незаконное перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля, путем использования способа, затрудняющего обнаружение». Сигареты изъяты и подлежат уничтожению.