Их отправили на амбулаторное лечение
Накануне вечером в столице Бурятии произошло ДТП с 7 автомобилями. Его спровоцировал 29-летний водитель «Мерседеса», который сначала снёс электроопору, а после столкнулся с шестью иномарками – Kia Sportage, Honda Stepwgn, Hyundai Tucson, ToyotaIst, Toyota Caldina и Honda Accord.
Виновник аварии был трезв. По предварительным данным, у его авто отказали тормоза. Всего в ДТП пострадали четыре человека – ребёнок и трое взрослых.
В территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК) уточнили, что людей увезли в медучреждения с различными травмами.
- После обследования и медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение, – отметили в ТЦМК и в очередной раз призвали жителей республики быть осторожнее на дорогах.
Стали известны подробности состояния пострадавших в массовом ДТП в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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