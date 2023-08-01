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Стали известны подробности состояния пострадавших в массовом ДТП в Улан-Удэ

Стали известны подробности состояния пострадавших в массовом ДТП в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:ТЦМК
Их отправили на амбулаторное лечение

Накануне вечером в столице Бурятии произошло ДТП с 7 автомобилями. Его спровоцировал 29-летний водитель «Мерседеса», который сначала снёс электроопору, а после столкнулся с шестью иномарками – Kia Sportage, Honda Stepwgn, Hyundai Tucson, ToyotaIst, Toyota Caldina и Honda Accord.

Виновник аварии был трезв. По предварительным данным, у его авто отказали тормоза. Всего в ДТП пострадали четыре человека – ребёнок и трое взрослых.

В территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК) уточнили, что людей увезли в медучреждения с различными травмами.

- После обследования и медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение, – отметили в ТЦМК и в очередной раз призвали жителей республики быть осторожнее на дорогах.
ДТП пострадавшие больница

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