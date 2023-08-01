В пригороде Улан-Удэ полыхал дом

Хозяев дома не было
В селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии произошёл пожар. Сообщение о возгорании дома поступило вечером 31 июля.
На момент прибытия пожарных огонь охватил веранду и перешёл на крышу дома.
Пожар ликвидировали приблизительно за полтора часа.
- Огнём полностью уничтожена крыша дома и веранды, а также изнутри повреждены стены веранды. На момент возгорания собственники дома отсутствовали. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В тушении участвовали 10 пожарных и три автоцистерны.
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Хозяев дома не было
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