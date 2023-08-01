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В Бурятии во время сплава погиб каякер

В Бурятии во время сплава погиб каякер
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Трагедия произошла в Окинском районе

31 июля в Окинском районе Бурятии во время сплава погиб спортсмен-каякер. Трагедия произошла на реке Жомболок.

- В оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что при сплаве по реке Жомболок в Окинском районе перевернулся на каяке и погиб мужчина 1980 года рождения, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.

Мужчина сплавлялся по реке в составе туристской группе из семи человек. Группа вышла на маршрут 29 июля.

Туристы сами доставили тело погибшего в село Орлик.

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