В Бурятии во время сплава погиб каякер

Трагедия произошла в Окинском районе



31 июля в Окинском районе Бурятии во время сплава погиб спортсмен-каякер. Трагедия произошла на реке Жомболок.



- В оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что при сплаве по реке Жомболок в Окинском районе перевернулся на каяке и погиб мужчина 1980 года рождения, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.



Мужчина сплавлялся по реке в составе туристской группе из семи человек. Группа вышла на маршрут 29 июля.



Туристы сами доставили тело погибшего в село Орлик.



