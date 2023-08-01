В Братске подстрелили женщину

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего



В Братске полицейские разбираются в обстоятельствах причинения ранения местной жительнице. Инцидент произошёл вечером 30 июля в садоводстве «Юность». 35-летнюю женщину ранили из пневматического оружия.



- Полицейскими предварительно установлено, что в СНТ в вечернее время шумно отдыхала группа людей. В какой-то момент на одежде 35-летней местной жительницы её знакомые увидели кровь и обнаружили ранение. По предварительным данным, травма оставлена снарядом от пневматического оружия. Женщина доставлена в медучреждение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Прокуратура взяла на контроль ход проверки; при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

