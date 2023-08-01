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В Братске подстрелили женщину

В Братске подстрелили женщину
Происшествия, 
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего

В Братске полицейские разбираются в обстоятельствах причинения ранения местной жительнице. Инцидент произошёл вечером 30 июля в садоводстве «Юность». 35-летнюю женщину ранили из пневматического оружия.

- Полицейскими предварительно установлено, что в СНТ в вечернее время шумно отдыхала группа людей. В какой-то момент на одежде 35-летней местной жительницы её знакомые увидели кровь и обнаружили ранение. По предварительным данным, травма оставлена снарядом от пневматического оружия. Женщина доставлена в медучреждение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прокуратура взяла на контроль ход проверки; при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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