Полиция выясняет обстоятельства произошедшего
В Братске полицейские разбираются в обстоятельствах причинения ранения местной жительнице. Инцидент произошёл вечером 30 июля в садоводстве «Юность». 35-летнюю женщину ранили из пневматического оружия.
- Полицейскими предварительно установлено, что в СНТ в вечернее время шумно отдыхала группа людей. В какой-то момент на одежде 35-летней местной жительницы её знакомые увидели кровь и обнаружили ранение. По предварительным данным, травма оставлена снарядом от пневматического оружия. Женщина доставлена в медучреждение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Прокуратура взяла на контроль ход проверки; при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В Братске подстрелили женщину
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