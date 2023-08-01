01 августа

31 июля

Популярное

С начала года в Бурятии более сотни раз горели бани

С начала года в Бурятии более сотни раз горели бани
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
В семи случаях их подожгли

С начала года в Бурятии зарегистрировано 119 возгораний бань. В 82 случаях причиной стало нарушение правил безопасности при монтаже и эксплуатации печей, в 18 - аварийный режим работы электросети, в 12 – неосторожное обращение людей с огнём. Также зарегистрировано семь поджогов бань.

В ГУ МЧС по Бурятии призывают соблюдать правила пожарной безопасности: использовать для освещения водонепроницаемые плафоны, электропроводку и светильники располагать подальше от печки. Также опасность представляет плохая вентиляция, слишком горячий пар.

Париться рекомендуют не более 10 минут, отдыхать 15 минут с обязательным охлаждением между заходами, максимальное количество заходов в парную – три раза.
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ инспектор ДПС на ходу запрыгнул в машину нарушительницы
В Улан-Удэ инспектор ДПС на ходу запрыгнул в машину нарушительницы
Происшествия, 01.08.2023
Пьяная женщина-водитель устроила гонки с автоинспекторами
В Братске подстрелили женщину
В Братске подстрелили женщину
Происшествия, 01.08.2023
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего
Трёх человек и собаку из перевернувшейся лодки спасли в Иркутске
Трёх человек и собаку из перевернувшейся лодки спасли в Иркутске
Происшествия, 01.08.2023
Тонущих заметил инспектор ГИМС, который ремонтировал лодку после работы 
«Кина не будет»: На севере Бурятии дети разгромили кинотеатр под открытым небом
«Кина не будет»: На севере Бурятии дети разгромили кинотеатр под открытым небом
Происшествия, 01.08.2023
Юные вандалы отправили установленные там столы в плавание по озеру, а взрослые люди им «подмогли» 
Массовое ДТП с участием семи машин произошло в Улан-Удэ
Массовое ДТП с участием семи машин произошло в Улан-Удэ
Происшествия, 31.07.2023
Виновник аварии снёс электроопору и врезался в шесть автомобилей
В Братске мужчина с женщиной погибли в гараже во время покраски
В Братске мужчина с женщиной погибли в гараже во время покраски
Происшествия, 31.07.2023
На месте происшествия обнаружено ведро с краской для разметки дорог
В Улан-Удэ 12 домов разом остались без холодной воды
В Улан-Удэ 12 домов разом остались без холодной воды
Происшествия, 31.07.2023
Местные жители лишились холодной воды из-за нерадивых рабочих
В Бурятии пришлось убить медведя, напавшего на поросят
В Бурятии пришлось убить медведя, напавшего на поросят
Происшествия, 31.07.2023
Специалисты считают, что его привлекла местная свалка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^