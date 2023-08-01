В семи случаях их подожгли
С начала года в Бурятии зарегистрировано 119 возгораний бань. В 82 случаях причиной стало нарушение правил безопасности при монтаже и эксплуатации печей, в 18 - аварийный режим работы электросети, в 12 – неосторожное обращение людей с огнём. Также зарегистрировано семь поджогов бань.
В ГУ МЧС по Бурятии призывают соблюдать правила пожарной безопасности: использовать для освещения водонепроницаемые плафоны, электропроводку и светильники располагать подальше от печки. Также опасность представляет плохая вентиляция, слишком горячий пар.
Париться рекомендуют не более 10 минут, отдыхать 15 минут с обязательным охлаждением между заходами, максимальное количество заходов в парную – три раза.
С начала года в Бурятии более сотни раз горели бани
Происшествия, Фото:
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