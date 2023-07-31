В Бурятии разыскивают мужчину, пропавшего десять дней назад



Сотрудники полиции разыскивают 42-летнего жителя бурятской столицы Максима Онучина. Ещё десять дней назад, 21 июля, он ушёл с работы на улице Выборгская. С тех пор о мужчине ничего неизвестно.



О его пропаже родственники заявили в полицию в прошлую среду, 26-го числа. В МВД по Бурятии обнародовали приметы улан-удэнца – европейской внешности, худощавого телосложения, на вид – 40-45 лет, рост – 170 сантиметров, русые волосы. На Максиме были тёмно-серая футболка, джинсы и чёрные кроссовки.



При наличии какой-либо информации о мужчине либо его местонахождении жителей республики просят сообщить об этом по телефонам: 8-902-160-02-58, 8-983-535-60-91, 8(3012)44-02-02 или 102 (112).