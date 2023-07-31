В Бурятии три девочки сбежали из соцучреждения на Байкал

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Они решили искупаться



Росгвардейцы нашли подростков, сбежавших из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Северобайкальске. Как выяснилось, три девочки самовольно уехали в посёлок Нижнеангарск, чтобы искупаться в Байкале.



- На днях сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования местности в Нижнеангарске обратили внимание на трёх девочек-подростков, которые гуляли на берегу озера Байкал, по описанию схожих с разыскиваемыми. В ходе опроса были установлены личности девочек. Они накануне сбежали из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Северобайкальска. Несовершеннолетние решили погулять и уехали в соседний населённый пункт покупаться на Байкале, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.



Девочки (им по 14 и 17 лет) переданы полицейским для дальнейшего разбирательства. Установлено, что никаких противоправных действий по отношению к девочкам не совершалось.



