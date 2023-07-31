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В Бурятии пришлось убить медведя, напавшего на поросят

В Бурятии пришлось убить медведя, напавшего на поросят
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
Специалисты считают, что его привлекла местная свалка

На днях в баргузинском селе Макаринино объявился медведь. Ранним утром он пробрался в огород местных жителей и нанёс ущерб домашнему подворью – бурый хищник напал на двух поросят.
 
На место происшествия незамедлительно отправился государственный инспектор Бурприроднадзора в Баргузинском районе Денис Филиппов. Хозяина тайги, который пришёл в населённый пункт, решили застрелить. 

- Добыт медведь – самец семи лет. Специалисты считают, что зверя привлекла свалка мусора в селе, – рассказали в ведомстве.



Там отметили, что всего по данным на 31 июля в Бурятии выдали 20 решений на отстрел медведей. Добыли 11 из них.

Бурприроднадзор тесно взаимодействует с органами местного самоуправления и едиными дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС) районов и после сообщений о появлении медведей незамедлительно принимает необходимые меры.

- Госинспектор, курирующий район, вместе с местной администрацией оценивает возникшую ситуацию. При необходимости принимается решение о вынужденном изъятии медведя и организуются оперативные мероприятия, – отметили в ведомстве.

Чтобы не приманивать бурых хищников, специалисты советуют не оставлять продукты и еду в открытом доступе и своевременно убирать мусор. При появлении диких животных – медведей, лисиц, рысей, волков – в населённых пунктах об этом необходимо сообщить в МВД по телефону 02 (102, 112) или в Бурприроднадзор по номеру 8 (3012) 44-44-97.


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