В Улан-Удэ восстановили движение на месте обрушения коллектора

В Улан-Удэ полностью восстановили автомобильное движение на улице Ключевская в сторону 20а квартала. 30 июля там завершили укладку асфальта, сообщили в МУП «Водоканал».
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 июля на улице Ключевская, 66 прямо на проезжей части обрушился свод канализационного коллектора. На месте образовался огромный провал.
Место, где произошла утечка, обнаружили только через несколько дней, потому что случилось это глубоко под землёй. Больше двух недель было полностью перекрыто движение автотранспорта в сторону 20а квартала.
- Причиной затяжного устранения технологического нарушения стала глубина залегания трубопровода - не менее девяти метров и значительное обрушение откосов котлована из-за песчаного грунта. Под замену попал аварийный участок трубопровода протяжённостью почти 90 метров, - уточнили в «Водоканале».
Впереди ещё восстановление тротуаров и зелёных насаждений. Все работы по благоустройству ведутся в круглосуточном режиме.