Служебная собака учуяла у жителя Иркутской области «травку»

Возбуждено уголовное дело



В городе Тайшет служебно-розыскная собака по кличке Гюрза обнаружила у 42-летнего житель Бирюсинска марихуану. Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.



- По результатам проведённой экспертизы установлено, что изъятое является марихуаной весом три килограмма. Мужчина пояснил, что изъятую у него марихуану он собрал в районе очистных сооружений Бирюсинска для личного потребления, без цели сбыта, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.



