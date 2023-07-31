Возбуждено уголовное дело
В городе Тайшет служебно-розыскная собака по кличке Гюрза обнаружила у 42-летнего житель Бирюсинска марихуану. Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.
- По результатам проведённой экспертизы установлено, что изъятое является марихуаной весом три килограмма. Мужчина пояснил, что изъятую у него марихуану он собрал в районе очистных сооружений Бирюсинска для личного потребления, без цели сбыта, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
Служебная собака учуяла у жителя Иркутской области «травку»
Происшествия, Фото:
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