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Улан-удэнец сжёг дом бывшей жены из ревности

Улан-удэнец сжёг дом бывшей жены из ревности
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Дом пара строила, ещё будучи вместе

49-летний улан-удэнец сжёг дом, в котором жила его бывшая жена. На поджог его толкнула ревность: мужчина узнал, что экс-супруга начала встречаться с новым кавалером.

- Ранее мужчина, бывший супруг горожанки, уже неоднократно угрожал совершить поджог дома, который они возвели, будучи в браке. Причиной противоправного деяния послужила ревность к новому избраннику женщины. Вечером 28 июля он вновь пообещал осуществить ранее высказанную угрозу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ранним утром 29 июля пьяный мужчина с канистрой дизельного топлива пришёл в ограду дома. Он облил топливом прихожую, поджёг помещение и убежал.

К счастью, пострадавших в результате возгорания нет. Однако дом площадью 32 квадратных метра полностью уничтожен. Ущерб составил около одного миллиона рублей.

Поджигателя вскоре задержали полицейские при поддержке группы вневедомственной охраны Росгвардии.

Мужчина нигде не работает, ранее он привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления. На него возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – пять лет лишения свободы.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале года житель Хоринского района был приговорён более чем к 13 годам лишения свободы за попытку заживо сжечь две семьи.


Поджог умышленное уничтожение имущества

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