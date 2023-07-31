Дочь подала заявление в полицию
Жительница Иволгинского района Бурятии стала фигуранткой уголовного дела о повреждении документов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Установлено, что в мае мать и дочь поссорились, будучи пьяными.
- В ходе ссоры 48-летняя женщина сожгла паспорт гражданина Российской Федерации и свидетельство о рождении своей дочери. Дочь написала заявление в правоохранительные органы, - сообщили в МВД.
Дознанием возбуждено уголовное дело по статье «Повреждение документов». Ведётся расследование. Максимальное наказание, согласно санкции данной статьи – арест на срок до четырёх месяцев.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Северобайкальске 26-летний местный житель избил девушку, которая бросила его, а потом украл и порвал её паспорт. Таким необычным образом он намеревался вернуть возлюбленную, не дав ей уехать из города.
Жительница Бурятии обиделась на дочь и сожгла её паспорт
Происшествия, Фото:
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