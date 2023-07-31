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В Улан-Удэ в ДТП пострадала 11-летняя девочка

В Улан-Удэ в ДТП пострадала 11-летняя девочка
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автомобили столкнулись в центре города

Ночью 29 июля в Улан-Удэ столкнулись Toyota Prius и Mitsubishi Outlander. В результате аварии пострадала 11-летняя девочка.

- Около 12 часов ночи 19-летний водитель автомобиля Toyota Prius, выезжая с улицы Литейная на улицу Борсоева, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с Mitsubishi Outlander. В результате ДТП травмы получила 11-летняя пассажирка Mitsubishi, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.


Как сообщал «Байкал-Dailу», также 29 июля в Селенгинском районе в ДТП пострадала 13-летняя девочка. Она попала в аварию, когда ехала за рулём автомобиля.



ДТП

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