Инцидент произошёл в Прибайкальском районе
Необычное ДТП произошло в субботу, 29 июля, в Прибайкальском районе Бурятии. Водитель автомобиля «Тойота Королла» пожалел голосующую на дороге женщину и согласился её подвезти.
Однако в трёх километрах от села Турунтаево женщина, сидевшая на заднем сидении, внезапно открыла дверь. Она попыталась выпрыгнуть из машины прямо на ходу.
Впрочем, будучи пристёгнутой ремнём безопасности, женщина повисла на ремне и ударилась головой о колёса движущегося автомобиля.
- В результате ДТП женщина с многочисленными травмами была госпитализирована в медицинское учреждение. Предположительно, пострадавшая имеет психическое заболевание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии женщина поймала попутку, а в пути пыталась выпрыгнуть на ходу
Происшествия, Фото:
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