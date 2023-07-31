В Бурятии женщина поймала попутку, а в пути пыталась выпрыгнуть на ходу

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Инцидент произошёл в Прибайкальском районе



Необычное ДТП произошло в субботу, 29 июля, в Прибайкальском районе Бурятии. Водитель автомобиля «Тойота Королла» пожалел голосующую на дороге женщину и согласился её подвезти.



Однако в трёх километрах от села Турунтаево женщина, сидевшая на заднем сидении, внезапно открыла дверь. Она попыталась выпрыгнуть из машины прямо на ходу.



Впрочем, будучи пристёгнутой ремнём безопасности, женщина повисла на ремне и ударилась головой о колёса движущегося автомобиля.



- В результате ДТП женщина с многочисленными травмами была госпитализирована в медицинское учреждение. Предположительно, пострадавшая имеет психическое заболевание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

