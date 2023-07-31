На Байкале в Бурятии туристы из Московской области избили экскурсоводов

Полиция проводит проверку



В Бурятии полиция проводит проверку по поводу конфликта, который вспыхнул на Байкале между экскурсоводами и туристами. Установлено, что конфликт произошёл между двумя жителями прибайкальского села Турка, предоставляющими экскурсионные услуги, и двумя туристами из Московской области. В результате произошедшего местные жители с травмами обратились за медицинской помощью, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.



- В настоящее время полицейскими опрошены все участники и свидетели конфликта. Дознаватели проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам процессуальной проверки будет принято правовое решение, - уточнили в министерстве внутренних дел.



Подробности инцидента опубликовали в телеграм-канале «Степной дозор». По словам жительницы Турки, пьяные туристы избили её саму, а также её супруга. «Избили моего мужа, били ногами по всему телу, по голове (меня тоже били)», - рассказала женщина.



По её словам, гости из Московской области вымогали деньги, угрожая убийством ей и её ребёнку.



- Грозились завести на меня и моего мужа уголовные дела. Требовали деньги за прекращение этих же уголовных дел. Под угрозой заставили увезти их в соседнее село, когда мой муж от их побоев лежал без сознания на дороге. Я думала, что он уже мёртв... По приезду в другое село, силой удерживали, не хотели отпускать. Говорили, что сейчас я за всё отвечу... Я чудом убежала, пряталась в палисадниках соседних домов, - рассказала жительница Турки.



Она поделилась, что эти люди из Московской области «высоких чинов». Женщина боится, что дело могут «замять» и поэтому решилась на огласку.



Муж пострадавшей сейчас находится в больнице, с травмами он находится в хирургическом отделении.

