В Улан-Удэ из горящего дома эвакуировались 28 жильцов

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Горела квартира на втором этаже



Около десяти часов вечера 30 июля на улице Жердева в Улан-Удэ произошёл пожар в квартире. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение на втором этаже.



- Звеньями газодымозащитной службы была организована проверка помещений и поиск людей, которым требуется помощь. По лестничному маршу огнеборцами были спасены два человека с применением спасательных устройств. Самостоятельно эвакуировались 28 человек, в том числе 10 детей. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Пожар ликвидирован на площади два квадратных метра. В подъезде производилось дымоудаление.



Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС.

