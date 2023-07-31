Горела квартира на втором этаже
Около десяти часов вечера 30 июля на улице Жердева в Улан-Удэ произошёл пожар в квартире. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение на втором этаже.
- Звеньями газодымозащитной службы была организована проверка помещений и поиск людей, которым требуется помощь. По лестничному маршу огнеборцами были спасены два человека с применением спасательных устройств. Самостоятельно эвакуировались 28 человек, в том числе 10 детей. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Пожар ликвидирован на площади два квадратных метра. В подъезде производилось дымоудаление.
Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС.
В Улан-Удэ из горящего дома эвакуировались 28 жильцов
Происшествия, Фото:
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