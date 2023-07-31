31 июля

30 июля

Популярное

В Улан-Удэ из горящего дома эвакуировались 28 жильцов

В Улан-Удэ из горящего дома эвакуировались 28 жильцов
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Горела квартира на втором этаже

Около десяти часов вечера 30 июля на улице Жердева в Улан-Удэ произошёл пожар в квартире. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение на втором этаже.

- Звеньями газодымозащитной службы была организована проверка помещений и поиск людей, которым требуется помощь. По лестничному маршу огнеборцами были спасены два человека с применением спасательных устройств. Самостоятельно эвакуировались 28 человек, в том числе 10 детей. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Пожар ликвидирован на площади два квадратных метра. В подъезде производилось дымоудаление.

Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС. 
пожар эвакуация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области размыло кладбище
В Иркутской области размыло кладбище
Происшествия, 31.07.2023
Пострадала часть захоронений 
В Бурятии насмерть сбили женщину
В Бурятии насмерть сбили женщину
Происшествия, 30.07.2023
Наезд произошёл вне «зебры»
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Происшествия, 30.07.2023
Доступ в лес ограничен

В Бурятии медведь напал на свинью
В Бурятии медведь напал на свинью
Происшествия, 30.07.2023
Косолапый пробрался во двор сельчанина
В Бурятии в сгоревшей бане погиб мужчина
В Бурятии в сгоревшей бане погиб мужчина
Происшествия, 30.07.2023
До приезда пожарных с огнём боролись соседи
Житель Бурятии застрелил коллегу, приняв его за медведя
Житель Бурятии застрелил коллегу, приняв его за медведя
Происшествия, 28.07.2023
Трагедия произошла на золотодобывающем участке
Читинец угнал машину, потому что ему не на чем было добраться домой
Читинец угнал машину, потому что ему не на чем было добраться домой
Происшествия, 28.07.2023
Владелец машины спал после совместного застолья

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^