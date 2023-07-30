Посадка была совершена в Шереметьево
Пассажирский самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, совершил благополучную посадку в аэропорту Шереметьево с отказавшим шасси. Об этом в воскресенье, 30 июля, ТАСС сообщили в экстренных службах.
«Самолёт совершил благополучную посадку», — отметил собеседник издания.
РБК уточняет, что, согласно информации на онлайн-табло аэропорта, утром 30 июля в Шереметьево прилетал только один самолёт из Улан-Удэ. Рейс 5N 1562 выполняла авиакомпания Smart Avia. Boeing 737-800 приземлился в аэропорту в 8:58 мск.
Информация уточняется.
Следовавший из Улан-Удэ самолёт с отказавшим шасси приземлился в Москве
Происшествия, Фото:
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