30 июля

29 июля

28 июля

Популярное

Следовавший из Улан-Удэ самолёт с отказавшим шасси приземлился в Москве

Следовавший из Улан-Удэ самолёт с отказавшим шасси приземлился в Москве
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Посадка была совершена в Шереметьево

Пассажирский самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, совершил благополучную посадку в аэропорту Шереметьево с отказавшим шасси. Об этом в воскресенье, 30 июля, ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Самолёт совершил благополучную посадку», — отметил собеседник издания.

РБК уточняет, что, согласно информации на онлайн-табло аэропорта, утром 30 июля в Шереметьево прилетал только один самолёт из Улан-Удэ. Рейс 5N 1562 выполняла авиакомпания Smart Avia. Boeing 737-800 приземлился в аэропорту в 8:58 мск.

Информация уточняется. 
самолеты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Происшествия, 30.07.2023
Доступ в лес ограничен

В Бурятии медведь напал на свинью
В Бурятии медведь напал на свинью
Происшествия, 30.07.2023
Косолапый пробрался во двор сельчанина
В Бурятии в сгоревшей бане погиб мужчина
В Бурятии в сгоревшей бане погиб мужчина
Происшествия, 30.07.2023
До приезда пожарных с огнём боролись соседи
Читинец угнал машину, потому что ему не на чем было добраться домой
Читинец угнал машину, потому что ему не на чем было добраться домой
Происшествия, 28.07.2023
Владелец машины спал после совместного застолья
В Иркутске без вести пропавшего мужчину нашли убитым
В Иркутске без вести пропавшего мужчину нашли убитым
Происшествия, 28.07.2023
Его тело нашли спустя полторы недели  
В Подмосковье избили уроженца Бурятии, бросившего бутылку в детей
В Подмосковье избили уроженца Бурятии, бросившего бутылку в детей
Происшествия, 28.07.2023
С кулаками на молодого человека набросился отец ребятишек
Сложный лесной пожар тушат в Бурятии
Сложный лесной пожар тушат в Бурятии
Происшествия, 28.07.2023
Тушение осложняется каменистыми россыпями
На жителя Бурятии возбудили дело о подготовке диверсии на железной дороге
На жителя Бурятии возбудили дело о подготовке диверсии на железной дороге
Происшествия, 28.07.2023
Дело возбуждено на мужчину, осквернившего бюст Героя Советского Союза

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^