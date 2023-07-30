Доступ в лес ограничен
За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии зарегистрировано. Нет их и на утро 30 июля.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен.
Места отдыха, сбора валежника, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, опубликованы на сайте агентства лесного хозяйства и геопортала Бурятии.
При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии нет лесных пожаров
Происшествия, Фото:
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