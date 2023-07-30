В Бурятии нет лесных пожаров

Доступ в лес ограничен



За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии зарегистрировано. Нет их и на утро 30 июля.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен.



Места отдыха, сбора валежника, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, опубликованы на сайте агентства лесного хозяйства и геопортала Бурятии.



При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.



