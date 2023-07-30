30 июля

29 июля

28 июля

Популярное

В Бурятии медведь напал на свинью

В Бурятии медведь напал на свинью
Происшествия,  Фото:"Баргузин-инфо"
Косолапый пробрался во двор сельчанина

В село Макаринино Баргузинского района Бурятии пришёл медведь. Ранним утром он пробрался в огород местных жителей и нанёс ущерб домашнему подворью, сообщается в группе «Баргузин-инфо.24/7»

На опубликованных снимках – след хозяина тайги и раненая свинья (медведь подрал ей бок).



- Будьте осторожны, предупредите своих близких, - обратились через группу к односельчанам.

Медведей уже видели на приусадебных участках в этом году. Как сообщал «Байкал-Dailу», следы косолапого обнаружили на приусадебных участках садово-огороднического товарищества «Байкал» в Северо-Байкальском районе. 
медведь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в сгоревшей бане погиб мужчина
В Бурятии в сгоревшей бане погиб мужчина
Происшествия, 30.07.2023
До приезда пожарных с огнём боролись соседи
Житель Бурятии застрелил коллегу, приняв его за медведя
Житель Бурятии застрелил коллегу, приняв его за медведя
Происшествия, 28.07.2023
Трагедия произошла на золотодобывающем участке
Читинец угнал машину, потому что ему не на чем было добраться домой
Читинец угнал машину, потому что ему не на чем было добраться домой
Происшествия, 28.07.2023
Владелец машины спал после совместного застолья
В Иркутске без вести пропавшего мужчину нашли убитым
В Иркутске без вести пропавшего мужчину нашли убитым
Происшествия, 28.07.2023
Его тело нашли спустя полторы недели  
В Подмосковье избили уроженца Бурятии, бросившего бутылку в детей
В Подмосковье избили уроженца Бурятии, бросившего бутылку в детей
Происшествия, 28.07.2023
С кулаками на молодого человека набросился отец ребятишек
Сложный лесной пожар тушат в Бурятии
Сложный лесной пожар тушат в Бурятии
Происшествия, 28.07.2023
Тушение осложняется каменистыми россыпями
На жителя Бурятии возбудили дело о подготовке диверсии на железной дороге
На жителя Бурятии возбудили дело о подготовке диверсии на железной дороге
Происшествия, 28.07.2023
Дело возбуждено на мужчину, осквернившего бюст Героя Советского Союза

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^