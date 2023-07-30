Косолапый пробрался во двор сельчанина
В село Макаринино Баргузинского района Бурятии пришёл медведь. Ранним утром он пробрался в огород местных жителей и нанёс ущерб домашнему подворью, сообщается в группе «Баргузин-инфо.24/7»
На опубликованных снимках – след хозяина тайги и раненая свинья (медведь подрал ей бок).
- Будьте осторожны, предупредите своих близких, - обратились через группу к односельчанам.
Медведей уже видели на приусадебных участках в этом году. Как сообщал «Байкал-Dailу», следы косолапого обнаружили на приусадебных участках садово-огороднического товарищества «Байкал» в Северо-Байкальском районе.
В Бурятии медведь напал на свинью
Происшествия, Фото:
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