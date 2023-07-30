В Бурятии в сгоревшей бане погиб мужчина

29 июля в селе Малый Куналей Бичурского района Бурятии на пожаре в бане погиб мужчина.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны. На вызов отправились сотрудники 35-й пожарной части, которая находится в Бичуре. Пока пожарные ехали (им нужно было проехать 20 километров), открытое горение сдерживали соседи, так как существовала угроза распространения огня на соседние постройки.
- Личный состав пожарной части прибыл за 25 минут и немедленно приступил к тушению пожара, который удалось ликвидировать менее чем за полтора часа. В результате пожара полностью сгорела баня и пристроенная к ней летняя кухня, был повреждён навес, располагающийся на соседней территории. На момент возникновения возгорания собственники отсутствовали дома. После ликвидации пожара под обрушившимися конструкциями был обнаружен труп мужчины, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.
Для ликвидации очага возгорания было задействовано пять пожарных и две автоцистерны. Также в тушении участвовали восемь местных жителей, применившие водовозку.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого пожар со смертельным исходом был зарегистрирован 23 июля в улусе Далахай Тункинского района Бурятии, где погиб мужчина.