30 июля

29 июля

28 июля

Популярное

В Бурятии в сгоревшей бане погиб мужчина

В Бурятии в сгоревшей бане погиб мужчина
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
До приезда пожарных с огнём боролись соседи

29 июля в селе Малый Куналей Бичурского района Бурятии на пожаре в бане погиб мужчина.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны. На вызов отправились сотрудники 35-й пожарной части, которая находится в Бичуре. Пока пожарные ехали (им нужно было проехать 20 километров), открытое горение сдерживали соседи, так как существовала угроза распространения огня на соседние постройки.


- Личный состав пожарной части прибыл за 25 минут и немедленно приступил к тушению пожара, который удалось ликвидировать менее чем за полтора часа. В результате пожара полностью сгорела баня и пристроенная к ней летняя кухня, был повреждён навес, располагающийся на соседней территории. На момент возникновения возгорания собственники отсутствовали дома. После ликвидации пожара под обрушившимися конструкциями был обнаружен труп мужчины, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Для ликвидации очага возгорания было задействовано пять пожарных и две автоцистерны. Также в тушении участвовали восемь местных жителей, применившие водовозку.

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого пожар со смертельным исходом был зарегистрирован 23 июля в улусе Далахай Тункинского района Бурятии, где погиб мужчина. 
пожар смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в сгоревшей бане погиб мужчина
В Бурятии в сгоревшей бане погиб мужчина
Происшествия, 30.07.2023
До приезда пожарных с огнём боролись соседи
Житель Бурятии застрелил коллегу, приняв его за медведя
Житель Бурятии застрелил коллегу, приняв его за медведя
Происшествия, 28.07.2023
Трагедия произошла на золотодобывающем участке
Читинец угнал машину, потому что ему не на чем было добраться домой
Читинец угнал машину, потому что ему не на чем было добраться домой
Происшествия, 28.07.2023
Владелец машины спал после совместного застолья
В Иркутске без вести пропавшего мужчину нашли убитым
В Иркутске без вести пропавшего мужчину нашли убитым
Происшествия, 28.07.2023
Его тело нашли спустя полторы недели  
В Подмосковье избили уроженца Бурятии, бросившего бутылку в детей
В Подмосковье избили уроженца Бурятии, бросившего бутылку в детей
Происшествия, 28.07.2023
С кулаками на молодого человека набросился отец ребятишек
Сложный лесной пожар тушат в Бурятии
Сложный лесной пожар тушат в Бурятии
Происшествия, 28.07.2023
Тушение осложняется каменистыми россыпями
На жителя Бурятии возбудили дело о подготовке диверсии на железной дороге
На жителя Бурятии возбудили дело о подготовке диверсии на железной дороге
Происшествия, 28.07.2023
Дело возбуждено на мужчину, осквернившего бюст Героя Советского Союза

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^