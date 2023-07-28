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Житель Бурятии застрелил коллегу, приняв его за медведя

Житель Бурятии застрелил коллегу, приняв его за медведя
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Трагедия произошла на золотодобывающем участке

28 июля в Баунтовском районе Бурятии суд вынес приговор работнику артели, который застрелил коллегу. Произошедшее он объяснил, что принял мужчину за медведя.

ЧП произошло в мае 2023 года на золотодобывающем участке. Установлено, что 37-летний работник артели увидел на окраине рабочего посёлка лося. Мужчина решил убить его и взял у 42-летнего коллеги охотничий карабин. При этом браконьер не имел соответствующего разрешения на оружие.

Мужчина несколько раз выстрелил в сторону лося. Посмотреть, ранен ли зверь, вместе со стрелявшим отправился и владелец карабина. Вдвоём они пошли в том направлении, куда убежал лось.

Внезапно из кустов выскочил медведь. Мужчина, в руках которого было оружие, два раза выстрелил по зверю, но косолапый скрылся в кустах.

Вскоре охотник увидел в кустах тёмный силуэт. Решив, что вернулся медведь, он вновь выстрелил, но попал в своего коллегу. Раненый потерял много крови и скончался на месте.

На стрелявшего возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, а также о незаконном приобретении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

- Уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства. В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением, полностью признал вину. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребёнка, положительные характеристики с места жительства и работы, принесение извинений вдове погибшего, частичное возмещение ей морального вреда, явку с повинной, а также дачу признательных показаний в ходе предварительного расследования, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.

Райсуд признал мужчину виновным и назначил ему 2 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года.

Охотничий карабин и боеприпасы будут переданы в центр лицензионно-разрешительной системы Росгвардии по Бурятии.

причинение смерти по неосторожности

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