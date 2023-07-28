В Улан-Удэ уборщица украла золото и соболиные шкурки на 2,5 млн

Женщина отправится за решётку



Октябрьский районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, обокравшей свою начальницу.



История началась в 2019 году, когда женщина устроилась уборщицей в магазин местной предпринимательницы. Позже она рассказала начальнице, что денег крайне не хватает, а работу лучше найти она не может из-за условного срока. Предпринимательница пожалела сотрудницу и предложила за плату убираться также в своём доме и на даче.



Два года всё было нормально. Доверие уборщица вполне заслужила, и во время работы она оставалась дома одна.



Но в мае 2021 года она решилась на кражу и стащила из хозяйского жилья золотые украшения и соболиные шкуры. Ущерб составил почти 2,5 млн рублей.



Воровку быстро вычислили, однако вину она не признала. На суде она заявила, что бизнесвумен её оговаривает из-за некоего конфликта, который произошёл между предпринимательницей и сожителем уборщицы.



- Однако суд, анализируя показания сожителя подсудимой, расценил их как способ защиты, данные с целью избежать законной ответственности за содеянное. Поскольку показания опровергаются показаниями потерпевшей, показаниями свидетелей и исследованными письменными доказательствами по уголовному делу, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.



Суд признал женщину виновной в краже в особо крупном размере и назначил ей три года лишения свободы. Условное осуждение по приговору от 2018 года было отменено, а по совокупности приговоров окончательно назначено семь лет колонии общего режима.



Приговор не вступил в законную силу, так как апелляционные жалобы подали защитник осуждённой, представитель потерпевшей и гособвинитель.

