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Читинец угнал машину, потому что ему не на чем было добраться домой

Читинец угнал машину, потому что ему не на чем было добраться домой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Владелец машины спал после совместного застолья

В отдел полиции «Черновский» в Чите поступило сообщение от 19-летнего местного жителя об угоне его автомобиля ВАЗ-2106.

Выяснилось, что молодой человек распивал спиртные напитки в компании своих знакомых и уснул. Проснувшись на следующее утро, он обнаружил, что гости ушли, а вместе с ними пропала и машина.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 21-летний местный житель, который дал признательные показания.

Выяснилось, что когда он уходил от своего друга, ему не на чем было добраться до дома.

- Увидев во дворе автомобиль потерпевшего, подозреваемый решил им воспользоваться. Путем отжатия двери проник в автомашину, а затем, соединив провода зажигания, запустил двигатель. Добравшись до своего дома и припарковав машину, злоумышленник решил оставить её себе для личного пользования, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело, молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Автомобиль изъят в технически исправном состоянии. 
угон

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