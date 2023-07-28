Владелец машины спал после совместного застолья
В отдел полиции «Черновский» в Чите поступило сообщение от 19-летнего местного жителя об угоне его автомобиля ВАЗ-2106.
Выяснилось, что молодой человек распивал спиртные напитки в компании своих знакомых и уснул. Проснувшись на следующее утро, он обнаружил, что гости ушли, а вместе с ними пропала и машина.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 21-летний местный житель, который дал признательные показания.
Выяснилось, что когда он уходил от своего друга, ему не на чем было добраться до дома.
- Увидев во дворе автомобиль потерпевшего, подозреваемый решил им воспользоваться. Путем отжатия двери проник в автомашину, а затем, соединив провода зажигания, запустил двигатель. Добравшись до своего дома и припарковав машину, злоумышленник решил оставить её себе для личного пользования, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело, молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Автомобиль изъят в технически исправном состоянии.
Читинец угнал машину, потому что ему не на чем было добраться домой
Происшествия, Фото:
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