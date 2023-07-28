Тело обнаружили спасатели
Сегодня, 28 июля, спасатели МЧС обнаружили тело туристки из Новосибирска, пропавшей на реке Снежная после опрокидывания катамаранов. Инцидент произошёл 6 июля, о судьбе девушки ничего не было известно три недели.
- Накануне группы спасателей на вертолете Ми-8 были доставлены на реку Ара-Буректай в Бурятию. В течение двух дней спасатели на катамаранах сплавлялись и вели поиск. Сегодня утром на реке Снежная в районе горы Шапка Мономаха нашли утонувшую туристку. Поисковые работы завершены, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», группа из восьми туристов из Новосибирска сплавлялась на катамаранах по реке Снежная, которая очень популярна у экстремалов. В сплав они отправились, несмотря на непогоду и поднявшийся уровень реки. 6 июля все четыре катамарана перевернулись.
Три человека выбрались на берег поблизости, а пятерых унесло бурным течением. Местность, где пропали туристы, таёжная, а сама река изобилует порогами, водоворотами и острыми камнями. Вода в этой местности ледяная, так что изначально эксперты оценивали шансы на спасение всех людей как очень невысокие.
Однако туристы были хорошо подготовлены и снаряжены. На следующие сутки удалось найти живыми сразу четырёх пропавших. Первыми при облёта с вертолёта спасатели обнаружили двух мужчин. Туристы, которые провели ночь в горах, услышали шум винтов и подали сигнал ракетницей. Чуть позже нашли живой ещё одну девушку, а вскоре – мужчину.
Пятую туристку продолжали искать: с воздуха – на вертолёте МЧС, и с земли – наземные группы прочёсывали берег реки и лес, заглядывали во все зимовья. Родные девушки до последнего верили, что она жива, просто оказалась в труднодоступной местности.
Иркутское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности и эксплуатации транспорта» (ч. 2 ст. 263 УК РФ).
В Бурятии спустя три недели нашли тело туристки из Новосибирска
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