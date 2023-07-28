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В Бурятии спустя три недели нашли тело туристки из Новосибирска

В Бурятии спустя три недели нашли тело туристки из Новосибирска
Происшествия, 
Тело обнаружили спасатели

Сегодня, 28 июля, спасатели МЧС обнаружили тело туристки из Новосибирска, пропавшей на реке Снежная после опрокидывания катамаранов. Инцидент произошёл 6 июля, о судьбе девушки ничего не было известно три недели.

- Накануне группы спасателей на вертолете Ми-8 были доставлены на реку Ара-Буректай в Бурятию. В течение двух дней спасатели на катамаранах сплавлялись и вели поиск. Сегодня утром на реке Снежная в районе горы Шапка Мономаха нашли утонувшую туристку. Поисковые работы завершены, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», группа из восьми туристов из Новосибирска сплавлялась на катамаранах по реке Снежная, которая очень популярна у экстремалов. В сплав они отправились, несмотря на непогоду и поднявшийся уровень реки. 6 июля все четыре катамарана перевернулись.

Три человека выбрались на берег поблизости, а пятерых унесло бурным течением. Местность, где пропали туристы, таёжная, а сама река изобилует порогами, водоворотами и острыми камнями. Вода в этой местности ледяная, так что изначально эксперты оценивали шансы на спасение всех людей как очень невысокие.

Однако туристы были хорошо подготовлены и снаряжены. На следующие сутки удалось найти живыми сразу четырёх пропавших. Первыми при облёта с вертолёта спасатели обнаружили двух мужчин. Туристы, которые провели ночь в горах, услышали шум винтов и подали сигнал ракетницей. Чуть позже нашли живой ещё одну девушку, а вскоре – мужчину.

Пятую туристку продолжали искать: с воздуха – на вертолёте МЧС, и с земли – наземные группы прочёсывали берег реки и лес, заглядывали во все зимовья. Родные девушки до последнего верили, что она жива, просто оказалась в труднодоступной местности.

Иркутское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности и эксплуатации транспорта» (ч. 2 ст. 263 УК РФ). 
пропавшие без вести туристы

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