В Подмосковье избили уроженца Бурятии, бросившего бутылку в детей

С кулаками на молодого человека набросился отец ребятишек



Этот инцидент произошёл на днях в деревне Мисайлово в Московской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, в дежурную часть полиции поступило обращение, что в деревне устроили драку. На место тут же отправились правоохранители.



Началось всё с того, что 23-летний уроженец Бурятии со знакомым выпивал прямо возле детской площадки. Пустую бутылку из-под алкоголя он выбросил в ту сторону, где стояли семилетний мальчик и девятилетняя девочка. Последнюю молодой человек к тому же ударил по ноге сломанной веткой.



Отец ребятишек заступился за них и набросился на парня с кулаками. Пострадавшего увезли в больницу на скорой. От госпитализации молодой человек отказался.



Полицейские опросили всех участников конфликта, включая несовершеннолетних. Сейчас проводится разбирательство, после которого примут решение в соответствии с законодательством.