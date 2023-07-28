С кулаками на молодого человека набросился отец ребятишек
Этот инцидент произошёл на днях в деревне Мисайлово в Московской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, в дежурную часть полиции поступило обращение, что в деревне устроили драку. На место тут же отправились правоохранители.
Началось всё с того, что 23-летний уроженец Бурятии со знакомым выпивал прямо возле детской площадки. Пустую бутылку из-под алкоголя он выбросил в ту сторону, где стояли семилетний мальчик и девятилетняя девочка. Последнюю молодой человек к тому же ударил по ноге сломанной веткой.
Отец ребятишек заступился за них и набросился на парня с кулаками. Пострадавшего увезли в больницу на скорой. От госпитализации молодой человек отказался.
Полицейские опросили всех участников конфликта, включая несовершеннолетних. Сейчас проводится разбирательство, после которого примут решение в соответствии с законодательством.
В Подмосковье избили уроженца Бурятии, бросившего бутылку в детей
Происшествия, Фото:
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