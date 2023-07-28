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В Подмосковье избили уроженца Бурятии, бросившего бутылку в детей

В Подмосковье избили уроженца Бурятии, бросившего бутылку в детей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
С кулаками на молодого человека набросился отец ребятишек

Этот инцидент произошёл на днях в деревне Мисайлово в Московской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, в дежурную часть полиции поступило обращение, что в деревне устроили драку. На место тут же отправились правоохранители.

Началось всё с того, что 23-летний уроженец Бурятии со знакомым выпивал прямо возле детской площадки. Пустую бутылку из-под алкоголя он выбросил в ту сторону, где стояли семилетний мальчик и девятилетняя девочка. Последнюю молодой человек к тому же ударил по ноге сломанной веткой.

Отец ребятишек заступился за них и набросился на парня с кулаками. Пострадавшего увезли в больницу на скорой. От госпитализации молодой человек отказался.

Полицейские опросили всех участников конфликта, включая несовершеннолетних. Сейчас проводится разбирательство, после которого примут решение в соответствии с законодательством.
нападение избиение дети Московская область

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