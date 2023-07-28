Суд назначил ему принудительные работы
Ранее судимый житель Тарбагатайского района Бурятии, совершивший дерзкий грабёж, предстал перед судом.
В середине декабря 2022 года мужчина в магазине «Светлый» в селе Нижний Саянтуй решил украсть алкоголь. Он взял упаковку с девятью бутылками пива и направился к выходу. Несмотря на то, что его заметил продавец, сельчанин скрылся с места.
Суд приговорил его к двум годам принудительных работ с удержанием 5 % заработной платы в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Житель Бурятии стащил коробку пива на глазах у продавца
Происшествия, Фото:
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