Женщину успели спасти
Суд вынес приговор 44-летнему жителю села Букачачи Забайкальского края за попытку сжечь бывшую сожительницу. Он признан виновным в покушении на убийство с особой жестокостью.
28 марта мужчина изрядно выпил и поссорился с бывшей сожительницей, после чего решил её убить.
- Реализуя задуманное, он облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Смерть потерпевшей не наступила в связи с вмешательством других лиц, которые погасили огонь, а также своевременным оказанием медицинской помощи. В результате преступных действий обвиняемого потерпевшей причинён тяжкий вред здоровью, опасный для жизни, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Суд назначил мужчине 13 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Забайкалец пытался сжечь бывшую сожительницу
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дело возбуждено на мужчину, осквернившего бюст Героя Советского Союза
Суд назначил ему принудительные работы
Женщину успели спасти
Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу
Задержали их после погони
За погибших животных взыскали компенсацию
Мужчину отправили в колонию строгого режима и забрали у него автомобиль
«Чёрных копателей» нефрита, напавших на полицейских, ищут
Его ищут спасатели
Водитель не хотел убирать машину с рельсов
Информация, с какой страной сотрудничала обвиняемая, не разглашается
Мальчик найден волонтёрами, состояние ребёнка стабильное
Огонь уничтожил несколько надворных построек
16-летнего велосипедиста осматривают медики
Парень успел увернуться, и ранен оказался его приятель