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Забайкалец пытался сжечь бывшую сожительницу

Забайкалец пытался сжечь бывшую сожительницу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщину успели спасти

Суд вынес приговор 44-летнему жителю села Букачачи Забайкальского края за попытку сжечь бывшую сожительницу. Он признан виновным в покушении на убийство с особой жестокостью.

28 марта мужчина изрядно выпил и поссорился с бывшей сожительницей, после чего решил её убить.

- Реализуя задуманное, он облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Смерть потерпевшей не наступила в связи с вмешательством других лиц, которые погасили огонь, а также своевременным оказанием медицинской помощи. В результате преступных действий обвиняемого потерпевшей причинён тяжкий вред здоровью, опасный для жизни, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Суд назначил мужчине 13 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

Приговор в законную силу пока не вступил.
покушение на убийство с особой жестокостью

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