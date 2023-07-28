Забайкалец пытался сжечь бывшую сожительницу

Женщину успели спасти



Суд вынес приговор 44-летнему жителю села Букачачи Забайкальского края за попытку сжечь бывшую сожительницу. Он признан виновным в покушении на убийство с особой жестокостью.



28 марта мужчина изрядно выпил и поссорился с бывшей сожительницей, после чего решил её убить.



- Реализуя задуманное, он облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Смерть потерпевшей не наступила в связи с вмешательством других лиц, которые погасили огонь, а также своевременным оказанием медицинской помощи. В результате преступных действий обвиняемого потерпевшей причинён тяжкий вред здоровью, опасный для жизни, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



Суд назначил мужчине 13 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.



Приговор в законную силу пока не вступил.

