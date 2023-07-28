Житель Бурятии сядет на год и три месяца за пьяную езду в Иркутской области

Мужчину отправили в колонию строгого режима и забрали у него автомобиль



Всё произошло в Иркутской области ещё год назад – в августе 2022-го. Тогда сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Chaser, за рулём которого был 31-летний нетрезвый житель Бурятии. Как выяснилось, его уже ловили на пьяной езде и даже лишили прав, но мужчина, несмотря на это, продолжал разъезжать на своей иномарке.



Против нарушителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Недавно он предстал перед судом. Любителю пьяной езды дали год и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима и ещё на четыре года запретили ему управлять транспортными средствами.



Иномарку у жителя республики по решению суда конфисковали в доход государства – на основании пункта «д» части 1 статьи 104.1 УК РФ, сообщили в региональном управлении МВД.

