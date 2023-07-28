«Чёрных копателей» нефрита, напавших на полицейских, ищут
Председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на сотрудников полиции в Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл на месторождении нефрита в Окинском районе. Работники организации, добывающей драгоценные металлы, заметили на своей территории «чёрных копателей» нефрита. Они вызвали полицейских.
Однако, когда группа полицейских прибыла, на них было совершено нападение, в том числе с использованием огнестрельного оружия. Полицейским пришлось применить табельное оружие.
Затем группа «чёрных копателей» скрылась.
- Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Принимаются меры к розыску причастных к совершению преступления лиц. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову доложить о предварительных результатах расследуемого уголовного дела, - сообщила пресс-служба СКР.
Бастрыкину доложат о расследовании дела по нападению на полицейских в Бурятии
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