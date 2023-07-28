Водитель не хотел убирать машину с рельсов
Вечером в четверг, 27 июля, на остановке «Автоцентр» в Улан-Удэ произошло столкновение автомобиля с трамваем, который следовал по маршруту № 4.
В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов № 4, 7, 8 по улице Ключевская в обе стороны. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.
- Водитель машины отказывается убирать машину, вызвали ГИБДД, - сообщили в МУП «Управление трамвая».
Через полчаса, в 18:21 движение трамваев восстановлено, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях, 26 июля, на улице Гагарина, на остановка «Баня №4» машина врезалась в трамвай, ехавший в центр города. Водитель «Тойоты» был в состоянии алкогольного опьянения.
В Улан-Удэ столкнулись «Ауди» и трамвай
Происшествия, Фото:
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