В Забайкалье 43 человека были замешаны в махинациях с маткапиталом

Ущерб превысил 17 миллионов рублей



В Забайкальском крае в суд ушло уголовное дело в отношении 43 жителей Читы и районов, обвиняемых в похищении средств материнского капитала на общую сумму более 17 миллионов рублей.



- По версии следствия, в 2017–2020 гг. двое участников организованной группы с использованием Интернета и различных мессенджеров подыскали 41 жительницу Забайкальского края, имеющую право на получение средств материнского капитала для улучшения жилищных условий. Заключив с ними фиктивные договоры займа на приобретение земельных участков, они получали соответствующие выплаты, которые делили поровну и тратили на не предусмотренные законом нужды, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.



Всего преступными действиями был причинён ущерб государству в размере более 17,5 млн рублей.



В рамках уголовного дела прокуратура предъявила к обвиняемым иск о взыскании ущерба. Для его обеспечения наложен арест на имущество общей стоимостью 18,6 млн рублей, в том числе на машину, две квартиры и нежилое помещение.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



