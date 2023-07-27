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В Забайкалье 43 человека были замешаны в махинациях с маткапиталом

В Забайкалье 43 человека были замешаны в махинациях с маткапиталом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб превысил 17 миллионов рублей

В Забайкальском крае в суд ушло уголовное дело в отношении 43 жителей Читы и районов, обвиняемых в похищении средств материнского капитала на общую сумму более 17 миллионов рублей.

- По версии следствия, в 2017–2020 гг. двое участников организованной группы с использованием Интернета и различных мессенджеров подыскали 41 жительницу Забайкальского края, имеющую право на получение средств материнского капитала для улучшения жилищных условий. Заключив с ними фиктивные договоры займа на приобретение земельных участков, они получали соответствующие выплаты, которые делили поровну и тратили на не предусмотренные законом нужды, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Всего преступными действиями был причинён ущерб государству в размере более 17,5 млн рублей.

В рамках уголовного дела прокуратура предъявила к обвиняемым иск о взыскании ущерба. Для его обеспечения наложен арест на имущество общей стоимостью 18,6 млн рублей, в том числе на машину, две квартиры и нежилое помещение.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

мошенничество материнский капитал

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