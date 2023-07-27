Ущерб превысил 17 миллионов рублей
В Забайкальском крае в суд ушло уголовное дело в отношении 43 жителей Читы и районов, обвиняемых в похищении средств материнского капитала на общую сумму более 17 миллионов рублей.
- По версии следствия, в 2017–2020 гг. двое участников организованной группы с использованием Интернета и различных мессенджеров подыскали 41 жительницу Забайкальского края, имеющую право на получение средств материнского капитала для улучшения жилищных условий. Заключив с ними фиктивные договоры займа на приобретение земельных участков, они получали соответствующие выплаты, которые делили поровну и тратили на не предусмотренные законом нужды, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Всего преступными действиями был причинён ущерб государству в размере более 17,5 млн рублей.
В рамках уголовного дела прокуратура предъявила к обвиняемым иск о взыскании ущерба. Для его обеспечения наложен арест на имущество общей стоимостью 18,6 млн рублей, в том числе на машину, две квартиры и нежилое помещение.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Забайкалье 43 человека были замешаны в махинациях с маткапиталом
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ущерб превысил 17 миллионов рублей
Полицейским пришлось применить табельное оружие
В следственном управлении раскрыли подробности громкого дела по облитому чёрной краской памятника
ДТП произошло в Слюдянском районе Иркутской области
Поиски шли ночью
На мужчину возбудили уголовное дело
Угрожая, они забрали полмиллиона рублей
Вопрос решался через суд в Москве
Он поехал посмотреть, дошёл ли его товарищ до дома
Пожар тушили четыре дня
Сделать это им помешали прохожие
Виновник трагедии пьяным возвращался с отдыха на водоёме
У пострадавшего нет водительских прав
«Мы бы погибли, если бы не ремни», - поделился он
Его личность установили сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД