Информация, с какой страной сотрудничала обвиняемая, не разглашается
В Монголии известную поэтессу Цоодолын Хулан признали виновной в сотрудничестве с разведслужбами неназванного иностранного государства. Такое решение огласил Сухэ-Баторский районный суд первой инстанции по уголовным делам. Бывшая советница экс-президента Монголии Халтмаагийна Баттулги была приговорена к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы. Слушание было закрытым, поскольку дело было засекречено.
Суд также установил, что Ц. Хулан и её соучастник буддийский монах Б. Отгонбаатар получили 238 миллионов тугриков от сотрудников иностранных спецслужб. С поэтессы взыскали 159 миллионов тугриков.
Цоодолын Хулан была взята под стражу 18 января в связи с обвинением в сотрудничестве с иностранной разведкой.
В Монголии известную поэтессу осудили за шпионаж
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