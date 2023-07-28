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В Монголии известную поэтессу осудили за шпионаж

В Монголии известную поэтессу осудили за шпионаж
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Информация, с какой страной сотрудничала обвиняемая, не разглашается

В Монголии известную поэтессу Цоодолын Хулан признали виновной в сотрудничестве с разведслужбами неназванного иностранного государства. Такое решение огласил Сухэ-Баторский районный суд первой инстанции по уголовным делам. Бывшая советница экс-президента Монголии Халтмаагийна Баттулги была приговорена к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы. Слушание было закрытым, поскольку дело было засекречено.

Суд также установил, что Ц. Хулан и её соучастник буддийский монах Б. Отгонбаатар получили 238 миллионов тугриков от сотрудников иностранных спецслужб. С поэтессы взыскали 159 миллионов тугриков.

Цоодолын Хулан была взята под стражу 18 января в связи с обвинением в сотрудничестве с иностранной разведкой. 
Монголия

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