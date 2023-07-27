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На трассе «Байкал» опрокинулась фура

Происшествия, 
ДТП произошло в Слюдянском районе Иркутской области

27 июля на 124 километре федеральной трассы «Байкал» вблизи села Мангатуй Слюдянского района Иркутской области опрокинулась фура.

По предварительной информации, водитель Mercedes-Benz двигался в направлении Улан-Удэ, не справился с управлением и допустил опрокидывание большегруза. В результате ДТП 37-летний водитель не пострадал, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. 

Опрокинувшийся большегруз затруднил движение. Сейчас движение на участке трассы перекрыто. Дорожные полицейские вручную регулируют транспортный поток и направляют водителей по обочине.
ДТП

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