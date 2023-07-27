Поиски шли ночью
Вечером 26 июля спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжали в Заиграевский район на поиски пропавшей женщины. 58-летняя женщина ушла в лес вблизи села Старая Курба за грибами и потерялась.
- Спасатели отработали все возможные направления куда потерявшаяся могла пойти, обследовали 15 квадратных километров леса, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Поиски окончились благополучно. Сегодня ночью, в 1:40 спасатели нашли женщину. Она ждала помощи в заброшенном зимовье, в 10 км от Старой Курбы.
В удовлетворительном состоянии найденную женщину передали её дочери.
Как сообщал «Байкал-Daily», жители Бурятии хвастаются в соцсетях фотографиями с грибами. «Грибные» места раскрывать не принято, но пользователи поделились этой информацией. Так, много дикоросов уродилось в том же Заиграевском районе.
В Бурятии нашли заблудившуюся сборщицу грибов
Происшествия, Фото:
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