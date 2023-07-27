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В Бурятии нашли заблудившуюся сборщицу грибов

В Бурятии нашли заблудившуюся сборщицу грибов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Поиски шли ночью

Вечером 26 июля спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжали в Заиграевский район на поиски пропавшей женщины. 58-летняя женщина ушла в лес вблизи села Старая Курба за грибами и потерялась.

- Спасатели отработали все возможные направления куда потерявшаяся могла пойти, обследовали 15 квадратных километров леса, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Поиски окончились благополучно. Сегодня ночью, в 1:40 спасатели нашли женщину. Она ждала помощи в заброшенном зимовье, в 10 км от Старой Курбы.

В удовлетворительном состоянии найденную женщину передали её дочери.

Как сообщал «Байкал-Daily», жители Бурятии хвастаются в соцсетях фотографиями с грибами. «Грибные» места раскрывать не принято, но пользователи поделились этой информацией. Так, много дикоросов уродилось в том же Заиграевском районе.



пропавшие без вести спасательная операция

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