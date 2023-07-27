Жертве мошенников из Улан-Удэ вернут 1,6 млн рублей

Вопрос решался через суд в Москве
В Улан-Удэ прокуратура помогла пенсионерке, поверившей мошенникам и продавшей единственную квартиру, взыскать часть похищенных денег.
Как сообщал «Байкал-Daily», сначала бабушке позвонила неизвестная и уговорила пенсионерку оформить кредит на 150 тысяч рублей якобы для лечения её больного супруга.
Обманув её один раз, мошенники продолжили своё дело. Вскоре пенсионерке позвонил «сотрудник Центробанка» и испугал тем, что квартира пожилой четы «уже дважды продана мошенниками». Чтобы сохранить жильё, преступник заявил, что квартиру нужно продать самим, а вырученные средства перевести на безопасный счёт.
Через агентство недвижимости женщина выставила двухкомнатную квартиру в посёлке Восточный на продажу по цене ниже рыночной стоимости – за 3,1 миллиона рублей. Уже вскоре квартира была продана.
Только когда покупатель «двушки» попросил пенсионеров освободить его жильё, улан-удэнка сообщила о случившемся родственникам.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Самих преступников пока не удалось вычислить, но установлен владелец банковского счёта, на который пенсионерка перечислила часть денег. Речь идёт о так называемом дроппере – человеке, который предоставляет свои счета для обналичивания или транзита похищаемых мошенниками денежных средств. За предоставление своих счетов и карт мошенникам помощники получают небольшой процент.
Гражданское право от негативных последствий передачи доступа к счёту третьему лицу его владельца не освобождает. Так что пострадавшие могут подать гражданский иск о взыскании ущерба, что и помогла пенсионерке сделать прокуратура.
Дроппер оказался москвичом.
- Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ направил в Зюзинский районный суд Москвы исковое заявление о взыскании денежных средств в размере 1,6 млн рублей с лица, на банковский счет которого поступили денежные средства. Суд исковые требования удовлетворил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Жертве мошенников из Улан-Удэ вернут 1,6 млн рублей
Происшествия, Фото:
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