В Забайкалье копатели могилы спалили 520 гектаров леса

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Пожар тушили четыре дня



Двое забайкальцев, устроившие лесной пожар, привлечены к уголовной ответственности за лесной пожар. По их вине выгорело 520 гектаров леса.



Пожар произошёл 8 апреля в районе села Курулга Акшинского района. Двое мужчин копали могилу и решили согреть мёрзлую землю. Они развели огонь, несмотря на сильный ветер и действующий особый противопожарный режим. Пламя быстро перекинулось на сухую траву, с которой уже через 120 метров перешло в лес.



Лесной пожар четыре дня тушили более 60 человек и 10 единиц техники. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил чуть более 86 тысяч рублей. Благодаря оперативной работе сотрудников государственного пожарного надзора виновные были установлены в кратчайший срок, а собранные ими доказательства позволили представить граждан перед судом.



- На суде забайкальцы вину признали и раскаялись в содеянном. С учётом всех обстоятельств произошедшего суд признал граждан виновными и назначил им наказание в виде 360 часов обязательных работ и обязал виновных выплатить всю сумму причинённого ущерба, - пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.



Приговор в законную силу не вступил.

