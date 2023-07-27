27 июля

26 июля

Популярное

В Бурятии в ДТП попал аварком со своими детьми

В Бурятии в ДТП попал аварком со своими детьми
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
«Мы бы погибли, если бы не ремни», - поделился он

Накануне, 26 июля, в Прибайкальском районе Бурятии в ДТП попала машина известного в республике аваркома. В автомобиле также ехали его дети - дочь и сын.

- Около 3 часов дня 41-летний водитель автомобиля «Хонда Инсайт», следуя по автодороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян, в восьми километрах от села Турка не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, - сообщили подробности аварии в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП госпитализировали 13-летнюю девочку – дочь водителя. Она лечится в детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ. Остальные участники аварии были осмотрены и отпущены домой.

Сам аварком транслировал происходящее в своём Telegram-канале. Он рассказал, что дочь сидела на переднем сидении, а сын – сзади. Все они были пристёгнуты. «Мы бы погибли, если бы не ремни», - написал водитель.

Вечером он опубликовал эмоциональный пост, поблагодарив своих друзей, а также подписчиков, за поддержку.

- Люди, я благодарю каждого! Я только сейчас понял, что произошло. Дочь и сын в порядке. Смотрю в их глаза, и они вмиг повзрослели. Моя вина, что халатно отнёсся к коварной дороге. Второй раз в жизни слетаю с дороги. Кто кидает мне донаты, я безмерно благодарен, - поделился он.

Аварком добавил, что «сегодня у его семьи день рождения».


ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области пьяный водитель мотороллера задавил своего друга
В Иркутской области пьяный водитель мотороллера задавил своего друга
Происшествия, 27.07.2023
Он поехал посмотреть, дошёл ли его товарищ до дома
В Бурятии дети пытались утопить котёнка в луже
В Бурятии дети пытались утопить котёнка в луже
Происшествия, 27.07.2023
Сделать это им помешали прохожие
В Бурятии по вине пьяного водителя погибла девочка
В Бурятии по вине пьяного водителя погибла девочка
Происшествия, 27.07.2023
Виновник трагедии пьяным возвращался с отдыха на водоёме
В Улан-Удэ мотоциклиста госпитализировали после ДТП
В Улан-Удэ мотоциклиста госпитализировали после ДТП
Происшествия, 27.07.2023
У пострадавшего нет водительских прав
В Бурятии в ДТП попал аварком со своими детьми
В Бурятии в ДТП попал аварком со своими детьми
Происшествия, 27.07.2023
«Мы бы погибли, если бы не ремни», - поделился он
В Бурятии задержали мужчину, облившего чёрной краской бюст Орешкова
В Бурятии задержали мужчину, облившего чёрной краской бюст Орешкова
Происшествия, 27.07.2023
Его личность установили сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД
В Бурятии ОПГ наркоторговцев не смогла скостить себе срок
В Бурятии ОПГ наркоторговцев не смогла скостить себе срок
Происшествия, 27.07.2023
Они распространяли наркотики каннабисного происхождения
Иркутянин перевёл мошенникам более 5 миллионов рублей
Иркутянин перевёл мошенникам более 5 миллионов рублей
Происшествия, 27.07.2023
Он попался на распространённую схему обмана
Летевшие в Иркутск самолёты вынужденно сели в Улан-Удэ
Летевшие в Иркутск самолёты вынужденно сели в Улан-Удэ
Происшествия, 27.07.2023
«Байкал» работает запасным аэродромом
18-летний житель Бурятии убил мужчину за домогательства к девушке
18-летний житель Бурятии убил мужчину за домогательства к девушке
Происшествия, 26.07.2023
После убийства он выбросил окровавленную одежду в другом селе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^