«Мы бы погибли, если бы не ремни», - поделился он
Накануне, 26 июля, в Прибайкальском районе Бурятии в ДТП попала машина известного в республике аваркома. В автомобиле также ехали его дети - дочь и сын.
- Около 3 часов дня 41-летний водитель автомобиля «Хонда Инсайт», следуя по автодороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян, в восьми километрах от села Турка не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, - сообщили подробности аварии в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП госпитализировали 13-летнюю девочку – дочь водителя. Она лечится в детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ. Остальные участники аварии были осмотрены и отпущены домой.
Сам аварком транслировал происходящее в своём Telegram-канале. Он рассказал, что дочь сидела на переднем сидении, а сын – сзади. Все они были пристёгнуты. «Мы бы погибли, если бы не ремни», - написал водитель.
Вечером он опубликовал эмоциональный пост, поблагодарив своих друзей, а также подписчиков, за поддержку.
- Люди, я благодарю каждого! Я только сейчас понял, что произошло. Дочь и сын в порядке. Смотрю в их глаза, и они вмиг повзрослели. Моя вина, что халатно отнёсся к коварной дороге. Второй раз в жизни слетаю с дороги. Кто кидает мне донаты, я безмерно благодарен, - поделился он.
Аварком добавил, что «сегодня у его семьи день рождения».
В Бурятии в ДТП попал аварком со своими детьми
Происшествия, Фото:
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