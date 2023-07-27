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В Бурятии дети пытались утопить котёнка в луже

В Бурятии дети пытались утопить котёнка в луже
Происшествия,  Фото:фонд «Право на жизнь»
Сделать это им помешали прохожие

Всё произошло в посёлке Селенгинск в Кабанском районе Бурятии. Местные дети пытались утопить в луже котёнка. Дело было около одного из жилых домов на улице Берёзовая. О случившемся рассказали в группе зоозащитников «Право на жизнь» в соцсетях.

По словам очевидцев, над животным издевались три мальчика 9-10 лет. К счастью, поблизости оказались люди, спасшие беззащитное четвероногое.

- Топили кошку в луже. Не успели их сфотографировать – тут же убежали. Я просто в шоке. Что у детей в голове? – недоумевает одна из жительниц посёлка.

Родителей ребятишек призвали провести с ними беседу. Защитники животных тем временем задались вопросом, откуда у подрастающего поколения «столько жестокости, ненависти и садизма»

- Сегодня они окунули кошку в лужу, а завтра сверстника толпой забьют. Благо, что одна женщина увидела этот беспредел. А так понятно, чем бы всё закончилось. Ужас. Нет слов просто, – говорится в публикации, размещённой в группе.
животные кошки дети зоозащитники жестокое обращение с животными

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