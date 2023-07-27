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В Ангарске пьяный водитель Mazda врезался в машину аварийной службы

В Ангарске пьяный водитель Mazda врезался в машину аварийной службы
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
В ДТП пострадала девушка

Ночью 25 июля автомобиль Mazda Familia врезался в грузовик ЗИЛ аварийной службы в Ангарске. Водитель легковушки был пьян.

- Предварительно установлено, что 25-летний водитель легкового автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость. Он допустил наезд на стоящую автомашину ЗИЛ, на которой приехали сотрудники, осуществляющие ремонтные работы на трамвайной линии, - сообщила Госавтоинспекция Иркутской области.


В результате происшествия пострадала 20-летняя пассажирка иномарки, с различными травмами она доставлена в больницу.

По факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Водитель легкового автомобиля привлечён к административной ответственности, машина помещена на спецстоянку.

ДТП алкогольное опьянение

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