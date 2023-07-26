В Улан-Удэ директор стройфирмы оказался злостным мошенником

Ему грозит до шести лет лишения свободы



Сотрудники отдела полиции по Октябрьскому району Улан-Удэ задержали 36-летнего директора стройфирмы по подозрению в серии мошенничеств. По данным следствия, за полтора года, с августа 2021 года по январь 2023-го, мужчина совершил 14 эпизодов мошенничества.



- Являясь руководителем компании, занимающейся строительством и ремонтом различных объектов, мужчина обманом похищал деньги клиентов, а также арендодателей строительных инструментов. Арсенал мошеннических схем был настолько широк, что на удочку афериста попадались даже продавцы продуктов питания в торговых точках, и случайные знакомые, - сообщил на брифинге замначальника отдела полиции №2 управления МВД России по Улан-Удэ Баир Ранзаев.



Так, бизнесмен публиковал в Интернете объявления о предоставлении услуг по установке и реконструкции заборов, гаражных и усадебных ворот, строительству бань и домов по цене намного ниже рыночной стоимости. После встречи с будущими клиентами он делал замеры, просил предоплату, а иногда и полную оплату – якобы для закупки строительных материалов.



Усыпляя бдительность жертв, в ряде случаев подозреваемый заключал договор подряда, либо давал расписку о получении денег и даже проводил подготовительную работу: привозил гравий, вместе с бригадой вкапывал столбы, заливал цемент. А после исчезал. На звонки злоумышленник не отвечал и блокировал номера.



Мошенническим способом фигурант получал деньги и от аренды стройинструментов: оставлял в залог паспорт своего работника, затем пользовался техникой, а потом сдавал в скупку.



К обману мужчина прибегал не только в профессиональной, но и повседневной жизни. Он обманывал продавцов на рынках, предлагая оплатить покупку продуктов питания через мобильный банк. На самом же деле никаких средств в счёт оплаты товара аферист не перечислял, а показывал своим жертвам фейковый электронный чек.



В феврале 2022 года при распитии спиртного в гостинице подозреваемый украл телефоны собутыльников, а после, используя возможности сервисного банковского номера, похитил с их счетов около 70 тысяч рублей. В мае не выполнил отгрузку клиенту отработанных деревянных шпал. Отданные за заказ 107,5 тысяч рублей он оставил себе. Продал через знакомого чужой металлический гараж, предварительно поменяв на нем замок.



Всего в результате противоправных действий фигурантом причинён ущерб на сумму более полутора миллионов рублей. К ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.



Уголовные дела, возбужденные по статьям «Мошенничество», соединены в единое производство. Расследование продолжается.



Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

