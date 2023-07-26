Они погибли на реках Баргузин и Селенга
В Бурятии спасатели ищут двух утонувших людей, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера, 25 июля, в Kypyмкaнcкoм paйoнe произошла трагедия на воде. B peкe Бapгyзин утонула 46-летняя женщина.
По уточнённой информации, женщина утонула в запрещённом для купания месте, что находится вблизи села Курумкан. Сегодня спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного отряда МЧС приступили к поискам утонувшей.
Также сегодня спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы возобновили поиски 33-летнего рыбака. Он утонул на Селенге 5 июля.
Ранее спасатели обследовали 57 км² береговой линии и акватории реки Селенга.
О ходе поисковых работ будет сообщено позднее.
Всего с начала летнего купального сезона на водоёмах Бурятии утонули 13 человек, в том числе семь детей.
В Бурятии ищут двух утонувших людей
Происшествия, Фото:
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