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В Бурятии выявили более 200 очагов дикой конопли

В Бурятии выявили более 200 очагов дикой конопли
Происшествия, 
МВД подвело итоги профилактической операции «Мак-2023»

В Бурятии подвели промежуточные итоги комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 2023». Цель операции – выявление преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков растительного происхождения, а также уничтожение дикорастущей конопли.

- По результатам проведённых мероприятий полицейскими в составе рабочих групп было обследовано около 885 тысяч га земель. На них выявлено 215 очагов произрастания наркосодержащего растения общей площадью более 622 гектаров. Полицейскими вынесены предписания в адрес землепользователей на их уничтожение. Кроме того, выявлено 26 преступлений, связанных с приобретением и хранением наркотических средств, в том числе один факт организации наркопритона в Хоринском районе, - сообщили на брифинге в МВД по Бурятии.

К примеру, 39-летний безработный, ранее судимый за наркопреступления житель республики неоднократно предоставлял трём односельчанам свою баню для употребления наркотиков каннабисной группы. Мужчина употреблял запрещённые вещества вместе с ними. На сельчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ.

Также в ходе проверок было составлено 49 протоколов об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотических средств. Изъято около 38 килограммов наркотиков каннабисной группы, в частности 12 граммов гашишного масла.

В МВД Бурятии напомнили о том, что юридические и физические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на которых растут наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить. Если граждане не уничтожат дикорастущую коноплю, то им грозят внушительные штрафы.

Также к ответственности привлекаются жители Бурятии, выращивающие коноплю и мак на своих земельных участках.

Операция «Мак-2023» будет завершена в сентябре этого года.

конопля наркотики

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