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В Улан-Удэ мотоциклист без прав пострадал в ДТП

В Улан-Удэ мотоциклист без прав пострадал в ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадавший находится в больнице

Днём 26 июля на улице Кабанская в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадал байкер.

- По предварительным данным, 39-летний водитель мотоцикла «Сузуки» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла Филдер». В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В Госавтоинспекции отметили, что байкер не имеет права управления мотоциклом.

24 июля на улице Бабушкина водитель мопеда «Минск», также не имеющий водительских прав, сбил женщину. Она получила тяжёлые травмы и была госпитализирована в состоянии комы.

ДТП мотоциклисты

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