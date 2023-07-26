Пострадавший находится в больнице
Днём 26 июля на улице Кабанская в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадал байкер.
- По предварительным данным, 39-летний водитель мотоцикла «Сузуки» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла Филдер». В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В Госавтоинспекции отметили, что байкер не имеет права управления мотоциклом.
24 июля на улице Бабушкина водитель мопеда «Минск», также не имеющий водительских прав, сбил женщину. Она получила тяжёлые травмы и была госпитализирована в состоянии комы.
В Улан-Удэ мотоциклист без прав пострадал в ДТП
Происшествия, Фото:
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