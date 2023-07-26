В Забайкалье покатившийся со склона грузовик насмерть задавил мальчика

Трагедия произошла, когда дети играли во дворе дома



В посёлке Карымское Забайкальского края грузовик насмерть задавил шестилетнего мальчика. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в пресс-службе краевого следственного управления.



По данным следствия, 25 июля около 13 часов во дворе частного дома играли два шестилетних мальчика. Дети влезли в открытую кабину стоящего микрогрузовика. Один из них во время игры снял автомобиль со стояночного тормоза, и грузовик, стоящий на склоне, покатился. Мальчик испугался, выпрыгнул из машины и попытался забежать в дом. В этот момент его зажало между стеной дома и автомобилем. От полученных травм ребёнок скончался на месте.



Следователи осмотрели место происшествия, допросили родителей мальчиков и других членов их семей. Назначена судебная медицинская экспертиза, проводятся другие следственные действия.

