26 июля

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В Забайкалье покатившийся со склона грузовик насмерть задавил мальчика

В Забайкалье покатившийся со склона грузовик насмерть задавил мальчика
Происшествия, 
Трагедия произошла, когда дети играли во дворе дома

В посёлке Карымское Забайкальского края грузовик насмерть задавил шестилетнего мальчика. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в пресс-службе краевого следственного управления.

По данным следствия, 25 июля около 13 часов во дворе частного дома играли два шестилетних мальчика. Дети влезли в открытую кабину стоящего микрогрузовика. Один из них во время игры снял автомобиль со стояночного тормоза, и грузовик, стоящий на склоне, покатился. Мальчик испугался, выпрыгнул из машины и попытался забежать в дом. В этот момент его зажало между стеной дома и автомобилем. От полученных травм ребёнок скончался на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили родителей мальчиков и других членов их семей. Назначена судебная медицинская экспертиза, проводятся другие следственные действия.
смерть несчастный случай

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