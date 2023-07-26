Массовая драка со стрельбой произошла на пляже в Иркутской области

Наиболее активный участник конфликта задержан



22 июля в полицию Братска поступило сообщение о ночной драке, произошедшей на пляже. Полицейские прибыли на место и установили, что ссора, возникшая между отдыхающими, переросла в рукоприкладство. Одного из участников конфликта доставили в больницу с травмами от резиновых пуль.



- С места происшествия в отдел полиции был доставлен наиболее активный участник конфликта. Им оказался 30-летний ранее судимый местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



В отношении задержанного составлен административный протокол за хулиганство. Сейчас решается вопрос о квалификации действий его и других участников произошедшего с точки зрения уголовного законодательства.

