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Жителя Бурятии экстренно эвакуировали в Россию из Южной Кореи

Жителя Бурятии экстренно эвакуировали в Россию из Южной Кореи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Впавшего в кому мужчину доставили на границу с Монголией и перевезли в Улан-Удэ 

Эта история в Южной Корее. У находившегося там жителя Бурятии ухудшилось самочувствие. Он самостоятельно обратился в клинику в Сеуле, но, несмотря на оказанную помощь, лучше мужчине не стало. Медики решили отправить его в Россию.
 
Силами врачей Южной Кореи и Монголии пациента, который к тому времени уже впал в кому, доставили в многосторонний автомобильный пункт пропуска в Кяхте. Оттуда его увезли в центральную районную больницу.

Мужчину, находившегося на управляемой искусственной вентиляции лёгких, поместили в отделение реанимации районной больницы. Вскоре его экстренно перенаправили в специализированное учреждение в Улан-Удэ, сообщили в территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК).

Ситуацию взяли под контроль в Минздраве Бурятии. Сотрудников Кяхтинской ЦРБ поблагодарили за слаженную и оперативную работу при эвакуации пациента.
Корея эвакуация больница

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