Жителя Бурятии экстренно эвакуировали в Россию из Южной Кореи

Впавшего в кому мужчину доставили на границу с Монголией и перевезли в Улан-Удэ
Эта история в Южной Корее. У находившегося там жителя Бурятии ухудшилось самочувствие. Он самостоятельно обратился в клинику в Сеуле, но, несмотря на оказанную помощь, лучше мужчине не стало. Медики решили отправить его в Россию.
Силами врачей Южной Кореи и Монголии пациента, который к тому времени уже впал в кому, доставили в многосторонний автомобильный пункт пропуска в Кяхте. Оттуда его увезли в центральную районную больницу.
Мужчину, находившегося на управляемой искусственной вентиляции лёгких, поместили в отделение реанимации районной больницы. Вскоре его экстренно перенаправили в специализированное учреждение в Улан-Удэ, сообщили в территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК).
Ситуацию взяли под контроль в Минздраве Бурятии. Сотрудников Кяхтинской ЦРБ поблагодарили за слаженную и оперативную работу при эвакуации пациента.
Впавшего в кому мужчину доставили на границу с Монголией и перевезли в Улан-Удэ
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