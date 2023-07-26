Жителя Бурятии экстренно эвакуировали в Россию из Южной Кореи

Впавшего в кому мужчину доставили на границу с Монголией и перевезли в Улан-Удэ







Силами врачей Южной Кореи и Монголии пациента, который к тому времени уже впал в кому, доставили в многосторонний автомобильный пункт пропуска в Кяхте. Оттуда его увезли в центральную районную больницу.



Мужчину, находившегося на управляемой искусственной вентиляции лёгких, поместили в отделение реанимации районной больницы. Вскоре его экстренно перенаправили в специализированное учреждение в Улан-Удэ, сообщили в территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК).



Ситуацию взяли под контроль в Минздраве Бурятии. Сотрудников Кяхтинской ЦРБ поблагодарили за слаженную и оперативную работу при эвакуации пациента.



Эта история в Южной Корее. У находившегося там жителя Бурятии ухудшилось самочувствие. Он самостоятельно обратился в клинику в Сеуле, но, несмотря на оказанную помощь, лучше мужчине не стало. Медики решили отправить его в Россию.